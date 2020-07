PALERMO – Ventisei giorni di lavori in viale Regione Siciliana. Partono oggi e si protrarranno fino al 25 ottobre, infatti, le operazioni di diserbo e manutenzione del verde lungo la circonvallazione di Palermo che saranno effettuati dagli uomini della Reset. Il calendario degli interventi è stato pensato dal Comune per limitare il più possibile problemi di congestione del traffico. Le operazioni di diserbo nelle aree dello spartitraffico centrale e nelle corsie laterali verranno effettuate nelle ore notturne con l’ausilio di tre grandi torri-faro.

Si parte dallo svincolo di via Belgio e da quello di viale Lazio. Martedì si passerà allo svincolo Einstein, poi sarà la volta di corso Calatafimi e via Ernesto Basile nella giornata di mercoledì, giovedì toccherà a quello di Bonagia e venerdì a quello di via Oreto. Prevista la collaborazione di Rap e Reset per la raccolta dei rifiuti e degli operai dell’area del Verde del Comune che si occuperanno delle potature di alcuni alberi e rampicanti.