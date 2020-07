GELA (CALTANISSETTA) – Il sindaco di Gela, Lucio Greco, si è recato stamani nel bar Lory di via Palazzi, bersaglio di 3 incendi dolosi in un anno, per portare la sua solidarietà personale, quella della giunta comunale e dell’intera città ai proprietari, i coniugi Loredana Antonuzzo, di 44 anni, e Orazio Baccano, di 50 anni, che gestiscono il locale. Greco, sostenuto da una maggioranza composta da liste civiche più Pd e Forza Italia, ha detto che con questo gesto si intende “dimostrare la fermezza e la durezza dell’azione amministrativa contro la criminalità comune e organizzata, a conferma che anche la politica, quella seria, deve fare il proprio dovere fino in fondo ed essere vicina a coloro i quali con il loro lavoro fanno di Gela una città legale e operosa”.

Il sindaco ha avuto parole di ringraziamento anche per la magistratura e le forze dell’ordine. Sabato scorso, all’indomani del terzo attentato incendiario, il personale medico e paramedico del vicino ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ha voluto esprimere, a modo suo, solidarietà ai gestori del locale recandosi in massa a prendere “un caffè al bar Lory contro la violenza criminale”. (ANSA).