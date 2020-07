AGRIGENTO – E’ crollato il cornicione, lato bar Saieva, del palazzo liberty di piazza Cavour ad Agrigento. Calcinacci e pezzi di muratura sono finiti sopra il gazebo del locale. Il rumore, fortissimo, ha richiamato l’attenzione dei residenti e dei lavoratori della zona del viale Della Vittoria. Decine le telefonate già ricevute dalla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le macerie, stando alle primissime ricostruzioni, sono rimaste all’interno dell’area rossa: quella transennata ed interdetta. Non ci sono feriti. Il primo cornicione, della facciata su piazza Cavour, è crollato lo scorso 18 settembre. Venti appartamenti sono stati sgomberati, subito dopo, in via precauzionale. La Procura ha aperto un’inchiesta per disastro colposo e negli ultimi giorni ha iscritto 28 persone nel fascicolo.

(ANSA)