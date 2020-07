PALERMO – C’è già una prima mozione per il congresso del Pd siciliano. Si chiama “Ricominciamo dalla Sicilia”, e la presenta Antonio Ferrante. Come anticipato nei giorni scorsi da Livesicilia, il commissario regionale del partito Alberto Losacco ha aperto il tesseramento. Ci si potrà iscrivere on line e nei circoli. E una volta chiuso il tesseramento e certificata la nuova anagrafica degli iscritti si potrà aprire la stagione congressuale, prima con i congressi locali, poi, prima dell’estate, con quello regionale.

Lotta alla povertà, tutela dell’ambiente attraverso l’economia sostenibile, politiche del lavoro contro la “fuga dei cervelli”, alleanza sin da subito con quelle forze politiche che hanno i nostri valori. Sono questi i primi punti base su cui la prima mozione presentata partirà. «Riporteremo nel Partito Democratico – dice Ferrante – quelle storie e quei temi che ci hanno permesso di essere forza di governo e che devono tornare a renderci forza di governo. Non conta in questa fase chi sarà il candidato. Questo lo decideremo prossimamente tutti insieme in una grande iniziativa regionale. Quello che conta oggi è tornare sui territori e coinvolgere quella parte del Pd che in questi anni si è sentita esclusa e costruire una mozione del basso, giorno dopo giorno». Ferrante faceva parte dell’area vicina a Matteo Richetti, che però è uscito dal partito avvicinandosi a Carlo Calenda. Questo gruppo è invece rimasto nel Pd e prova a giocare d’anticipo muovendosi mesi prima in vista del congresso.

Intanto, in questi giorni si aprirà il tour nelle nove province siciliane, con prima tappa il 4 ottobre a Messina, per promuovere il tesseramento del partito, che sarà aperto fino al 31 dicembre. A quella di Messina seguiranno iniziative a Ragusa il 7 ottobre, a Catania il 19 e a Palermo il 26 secondo un calendario in fase di definizione in questi giorni.