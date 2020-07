Conte ora esulta:

Trovati i 23 miliardi, l’Iva sarà completamente sterilizzata, annuncia Conte. Per la nota di aggiornamento al Def, ‘mancano solo poche coperture’. Il Cdm è stato convocato per le 18.30. Prima una riunione del premier con i ministri Di Maio del M5s e Guerini del Pd. ‘C’è qualcosa che ci manca, ma siamo ambiziosi’, dice Conte. La discussione nella maggioranza riguarda anche il taglio del cuneo fiscale: ‘Il mio obiettivo è più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti’, afferma il premier, che preme per i mezzi alternativi al contante con l’obiettivo di ridurre l’Iva su bollette e prodotti come pane, latte e frutta.