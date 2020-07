PALERMO – Esplosione all’interno del ristorante “Verde Chiaro”, vicino piazza Leoni, a Palermo. Sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco e agenti della polizia. Ad una prima ricognizione si sarebbe trattato di una fuga di gas.

Il palazzo è stato evacuato. I residenti sono scesi in strada. Ci sono stati dei momenti di panico. Non si sa ancora se ci siano feriti. Il locale, al momento dell’esplosione, era chiuso al pubblico: la riapertura era prevista per il 2 ottobre.

Fipe Confcommercio Palermo esprime vicinanza e solidarietà all’imprenditore Nello Occhipinti, titolare del ristorante Verdechiaro, rimasto distrutto ieri sera a causa dell’esplosione di una bombola di gas. “La ristrutturazione dei locali era stata appena ultimata e il ristorante avrebbe dovuto riaprire al pubblico domani 2 ottobre – dice Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo -. La nostra associazione intende promuovere un’azione di concreta solidarietà nei confronti dell’imprenditore e a tal scopo invita i propri associati a mettere a disposizione di Verdechiaro eventuali attrezzature e materiali in esubero per consentire un avvio dell’attività nel più breve tempo possibile”.