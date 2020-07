PALERMO – Mattinata di passione per gli automobilisti che percorrono l’autostrada palermo-Mazara del Vallo. Un lungo tratto di due chilometri è infatti interessato da alcuni lavori di pulizia effettuati dall’Anas sullo spartitraffico. La corsia di sorpasso è stata momentaneamente chiusa dal chilometro 1+8 al 3+8 in direzione Trapani e nel giro di pochi minuti il traffico è andato in tilt. “I lavori sono previsti fino alle 17 in vari tratti dell’autostrada – spiegano dalla sala operativa della polizia stradale – due nostre pattuglie sono presenti per gestire la viabilità”. (MP)