PALERMO – Dal 1 ottobre il Comune chiuderà un altro tratto di via Emerico Amari per i lavori dell’anello ferroviario. Si tratta del tratto di strada che costeggia il teatro Politeama. Il nuovo cantiere si aggiunge a quello per il collettore fognario che è in corso in via Roma. Oltre al tratto via Roma-via Principe di Scordia e piazza Castelnuovo, si aprirà quindi il nuovo cantiere nel tratto di via Amari tra via Ruggero Settimo e via Isidoro La Lumia e fra via Wagner e via Roma. Resterà aperto il tratto di via Amari fra via Wagner e via Isidoro La Lumia.