Ricatti sessuali, arrestato

La storia tra una ventenne e il suo ex, di dieci anni più grande di lei, era ormai finita da tempo. Lui però non l’aveva accettato, e aveva continuato a perseguitarla. Finché non ha deciso di ricattarla, secondo le accuse: se lei non avesse accettato le sue richieste, lui avrebbe pubblicato sui social del materiale che la ritraeva in atteggiamenti intimi. È successo a Roma.

L’uomo aveva chiesto alla vittima di mandargli foto e video ‘a luci rosse’, e di incontrarlo in un parco della città per un rapporto sessuale. La ragazza ha deciso di denunciare tutto, e all’appuntamento si è presentata insieme ai carabinieri della stazione di Roma ‘Tor Bella Monaca’. Il trentenne è stato bloccato, e gli è stato sequestrato il cellulare; con un primo accertamento urgente, i carabinieri hanno verificato che i contenuti con cui aveva minacciato l’ex fidanzata erano stati già inviati ad altre due persone: ‘revenge porn’, cioè diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

L’uomo è stato arrestato e portato al carcere romano di Regina Coeli, in attesa di udienza di convalida. L’accusa è di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e tentata violenza sessuale.