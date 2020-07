Tre tir si scontrano

Tre tir si sono scontrati e hanno dato luogo a un incendio, non dando scampo a uno degli autisti coinvolti. È di un morto e almeno tre feriti il bilancio dell’incidente mortale di stamani sull’autostrada A32 del Frejus, che collega Bardonecchia a Torino. Oltre ai tre mezzi pesanti, l’impatto ha coinvolto almeno un’auto.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 72. In seguito all’impatto, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per un cantiere, è scoppiato un incendio che è costato la vita a uno dei camionisti: l’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo del mezzo, ed è morto carbonizzato. Uno dei feriti, invece, verserebbe in gravi condizioni per essere rimasto incastrato tra le lamiere. I soccorsi sono intervenuti subito, con elisoccorso e diverse ambulanze del 118.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni dalla polizia e dal personale della Sitaf (Società italiana per il traforo autostradale del Frejus), con uscita obbligatoria a Oulx per chi è diretto in Francia e a Bardonecchia per chi va verso Torino.