PALERMO – Verificare la sostenibilità ambientale ed economica prima di qualsiasi concessione demaniale”. Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia interviene sul caso sollevato all’Ars dalla deputata Valentina Palmeri secondo cui nel Golfo di Castellamare potrebbe essere autorizzato un allevamento ittico di grandi dimensioni (294.000 mq).

“Legacoop Sicilia – dice Parrino – intende sostenere in tutte le sedi le cooperative aderenti, come prima azione concreta abbiamo chiesto a nostri biologi di compiere delle indagini e nei prossimi giorni chiederemo all’Università di Palermo di affiancare i nostri consulenti interni perché su questo caso si avvii un confronto scientifico. Chiediamo alla regione inoltre di verificare la sostenibilità economica di un insediamento produttivo, in un’area a forte vocazione turistica”. (ANSA).