MESSINA – “Siamo molto soddisfatti di quanto è stato fatto in questi anni per la ricostruzione e la messa in sicurezza di Giampilieri e possiamo affermare che ora il paese è sicuro”. Lo dice Corrado Manganaro, presidente del comitato di Giampilieri (la frazione più colpita), dieci anni dopo l’alluvione dell’1 ottobre 2009 dove morirono 37 persone e ci furono ingenti danni per diverse centinaia di milioni di euro.

“Stiamo lavorando – prosegue Manganaro – anche con l’associazione di giovani ‘Giampilieri 2.0‘ per la ricostruzione del tessuto sociale e culturale del borgo attraverso la realizzazione di iniziative che serviranno per rivitalizzare il paese. Importante anche quello che sta facendo per la nostra comunità la chiesa e i ragazzi della scuola Simone Neri. Valuteremo come utilizzare i fondi bloccati, come annunciato dal sindaco di Messina Cateno De Luca, insieme alla Protezione civile, per la creazione di nuove attività sul territorio”.

Alle 17, a Giampilieri, è previsto l’arrivo delle autorità locali e ci sarà la lettura dei nomi delle vittime della tragedia. Seguirà una fiaccolata fino alla chiesa dove si celebrerà una messa officiata da monsignor Giovanni Accolla.

