PALERMO – I carabinieri della stazione Borgo Nuovo, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Palermo, hanno arrestato Salvatore Mortillaro, disoccupato palermitano di 24 anni. In particolare si è accertato che tra febbraio e giugno 2018, il giovane si è reso responsabile di 12 furti aggravati e 7 danneggiamenti aggravati. Nella notte si introduceva all’interno degli istituti scolastici asportando computer, notebook, vari oggetti e denaro preso dai distributori automatici. Presi di mira dal 24enne anche uffici pubblici e attività commerciali, che sistematicamente subivano anche danneggiamenti. Mortillaro è stato portato al carcere “Lorusso” di Palermo.