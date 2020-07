Il quadro che esce fuori dalla ricerca non è esattamente confortanti. Gli adolescenti italiani sono fortemente sedentari e hanno uno stile di vita a tavola troppo spesso non corretto. Oltretutto, aumenta per loro il rischio alcol con comportamenti estremi come le ‘abbuffate alcoliche’. Questo è quanto emerge dal rapporto dell’Iss sui ragazzi fra gli 11 e i 15 anni.