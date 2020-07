Lega in calo, ma resta

Settimana 'calda' per il partito di Salvini, ma M5s e Pd non ne approfittano

La Lega arretra di qualche passo, ma rimane saldamente la preferenza di un elettore su tre. Dal sondaggio di Swg per il TgLa7 emerge che il Carroccio continua a oscillare tra il 32 e il 34 per cento, tenendo a distanza il duello tra Movimento cinque stelle e Partito democratico. Il tutto nonostante gli oltre cinque punti di crollo del partito di Matteo Salvini dal 30 luglio a oggi.

L’ultima settimana non è stata facile per i leghisti, scesi al 32,8 per cento contro il 33,6 della scorsa, proprio nei giorni del dibattito che ha portato alla presentazione della Nota al Def. Gli altri ‘big’ nella corsa tra i partiti però non ne hanno approfittato: il M5s perde quasi mezzo punto, portandosi al 19,6 per cento, mentre il Pd rimane stabile al 19,4 per cento mentre affronta i postumi della nascita del partito di Matteo Renzi, Italia viva.

Recupera invece Fratelli d’Italia, che dal 6,7 per cento arriva al 7,3 e si lascia alle spalle Forza Italia, al 5 per cento. Stesso piazzamento del partito di Silvio Berlusconi per Matteo Renzi e i suoi, in ribasso al 4,9 per cento rispetto al 5,4 della scorsa settimana.

Gli altri partiti rimangono sotto la soglia di sbarramento, mentre cresce il dato su chi non si esprime: dal 32 al 35 per cento in una settimana.