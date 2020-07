Una perturbazione di origine atlantica è in arrivo sull’Italia e porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni centrali e settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede dalla tarda serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, prima sulla Lombardia e successivamente sulla Liguria e sull’alta Toscana. Domani piogge e temporali interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il resto della Toscana, l’Umbria e il Lazio. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domani una allerta gialla per rischio idrogeologico su Veneto, Lazio e Toscana, parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, gran parte di Liguria Umbria e Marche.(ANSA).