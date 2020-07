PALERMO – Tre chilometri d’asfalto, quelli compresi tra il settimo e il decimo, chiusi al traffico dal 2011 con un’ordinanza dell’allora Provincia regionale di Palermo a causa dei continui fenomeni di caduta massi. E’ una lunga storia di disagi e di rischi quella della strada Provinciale 1, la principale via d’accesso al Comune di Montelepre, anche se il tratto in questione ricade nel territorio di Torretta. Le pareti rocciose che lo sovrastano hanno mostrato nel tempo una accentuata friabilità e, specie dopo piogge intense, riversano sul manto stradale detriti e pietre, anche di grosse dimensioni. Adesso, grazie all’intervento dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, sta per essere realizzato il progetto esecutivo per avviare un consolidamento delle scarpate. La gara, appena pubblicata, prevede anche la realizzazione delle indagini geologiche e geotecniche e le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il prossimo dodici novembre. Il finanziamento complessivo per l’intervento è di un milione e 915mila euro.