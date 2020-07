Mezzo perde il carico

Un ragazzo di 15 anni è morto e la madre è in gravissime condizioni: questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 6.30 sulla statale 38 dello Stelvio. In base alle prime ricostruzioni, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante ha perso parte del suo carico di legname che è finito sull’auto che seguiva il camion e sulla quale viaggiavano la madre e il figlio. Il ragazzo sedeva sul lato passeggero e per lui non c’è stato niente da fare, la donna era al volante della vettura: è stata ricoverata in ospedale.