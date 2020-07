BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – La Guardia di Finanza ha sequestrato l’impianto di depurazione del mattatoio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Gli illeciti contestati riguardano l’inefficienza dell’impianto di depurazione, con lo smaltimento di acque reflue residuo delle sostanze organiche generate, nelle diverse fasi, dall’attività di macellazione caratterizzate da parametri fuori riferimento. Nel dettaglio, l’analisi delle acque reflue, condotte con l’ausilio dei tecnici dell’Arpa, hanno dimostrato come l’impianto abbia notevolmente superato i valori ammessi dei “nitriti”, previsti dalle norme in materia ambientale. La presenza di tale sostanza, poi convogliate nella rete fognaria comunale, costituiva la principale causa del cattivo odore che veniva avvertito dagli abitanti della zona. Il titolare della società che gestisce l’impianto dovrà rispondere, a vario titolo, delle violazioni previste dal codice dell’ambiente e dal codice penale.

(ANSA).