Uccisa a coltellate

Alla fine non ha resistito più. Si è costituito ai carabinieri e ha confessato l’uomo che questa mattina ha ucciso a coltellate la madre della sua compagna. Dopo avere accoltellato la donna, Celestina Castiglia, di 79 anni, si è allontanato dalla casa di Vighizzolo e ha telefonato in caserma,dove avrebbe ammesso le sue responsabilità. Già in passato carabinieri e polizia locale erano intervenuti su segnalazione dei vicini per i litigi tra la donna e il convivente della figlia.