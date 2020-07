PALERMO – Antonio Mangia, il re del turismo siciliano, è morto stamattina a Milano. Era malato da tempo. Mangia, patron del gruppo Aeroviaggi, era il più importante imprenditore alberghiero siciliano. Madonita, di Geraci Siculo, aveva 78 anni.

Aeroviaggi, società con sede a Palermo, è un colosso tra i tour operator, conta oltre novemila posti letto tra Sicilia e Sardegna, gestisce quindici strutture alberghiere di cui dodici sono di proprietà. In Sicilia si ricordano i villaggi turistici di Brucoli, Sciaccamare, Pollina resort, Himera Beach di Campofelice di Roccella e in Sardegna il Marmorata di Santa Teresa di Gallura. Il sogno di Antonio Mangia era aprire una struttura termale nella sua Geraci, un progetto mai abbandonato nonostante una lotta combattuta contro le lungaggini burocratiche che riteneva come il vero freno allo sviluppo dell’economia siciliana.

La nota del cda di Aeroviaggi. “Oggi è venuto a mancare Antonio Mangia, pioniere del turismo siciliano da circa 50 anni. Un uomo che in questa nostra terra con le sue sole forze è riuscito a creare lavoro e benessere. Oggi lascia un vuoto incolmabile. La sua immane scomparsa ci lascia attoniti e soprattutto, dobbiamo ricordare le sue grandi doti di umiltà, sobrietà e grande attaccamento al lavoro. La sua lungimiranza in questi anni ha saputo intercettare ed innovare il turismo siciliano oltre che ad interpretare i bisogni e le esigenze dei clienti. Lascia il testimone ai suoi figli ed ai suoi collaboratori che continueranno la sua opera nel solco del suo fulgido cammino. La famiglia ed il Consiglio di Amministrazione ed i suoi collaboratori tutti ringraziano per l’affetto ed il cordoglio dimostrato”.

“Come deputata regionale eletta in questo territorio partecipo al cordoglio dei familiari dell’imprenditore Antonio Mangia. Un imprenditore a cui il nostro territorio deve molto per i suoi investimenti nel settore turistico a Sciacca dove, nell’ambito della liquidazione della Sitas, ha rilevato i quattro alberghi del complesso di Sciaccamare che si trovavano in stato di abbandono e li ha portati a grande splendore creando nuovi posti di lavoro e incrementando notevolmente la capacità ricettiva della città che oggi vanta, anche grazie a lui, importanti flussi turistici”. Così la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, esprime le sue condoglianze ai familiari di Antonio Mangia, presidente della Aeroviaggi e primo tour operator per posti letto tra Sicilia e Sardegna, morto la notte scorsa a Milano.

“Con la scomparsa di Antonio Mangia il mondo delle imprese siciliane subisce una grave perdita”. Lo afferma il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, che esprime le sue condoglianze, anche a nome dell’associazione, ai familiari di Mangia e ai dipendenti del gruppo ‘Aeroviaggi’. “Mangia è stato un imprenditore che meglio, e prima di altri, ha intuito le potenzialità turistiche della Sicilia, dando vita a una realtà solida che da anni fornisce occupazione a tanti siciliani. La notizia della sua scomparsa – conclude Attinasi – ci colpisce profondamente e arriva a pochi giorni quella di una altro grande madonita come Bartolo Fazio, uomo politico che per tutta la sua vita si è impegnato per lo sviluppo delle comunità di quel territorio”.

“La morte del presidente di Aeroviaggi Antonio Mangia è una grossa perdita per l’intero comparto non solo siciliano e per il mondo delle imprese dell’Isola”. Lo dice l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina che esprime cordoglio per la perdita dell’imprenditore siciliano. “Primo tour operator per posti letto tra la Sicilia e la Sardegna – sottolinea Messina -, Mangia tanti anni fa ha scommesso, con coraggio e lungimiranza, sul turismo siciliano ed è riuscito a rilanciare, con una serie di importanti investimenti, diverse località turistiche della Sicilia, creando numerosi posti di lavoro in una azienda ormai leader nel settore vacanze e ospitalità”.