Assunzioni Findomestic

L’istituto di credito cerca personale anche in Sicilia. Nuova “infornata” di assunzioni nelle banche Findomestic. Il noto istituto di credito, parte integrante del Gruppo BNP Paribas. Di recente, Findomestic ha dato il via a un nuovo reclutamento di personale personale, dedicato a regioni come Toscana, Lazio, Veneto, Piemonte, Lombardia, Campania e Sicilia. I profili ricercati sono parecchi, dagli operatori del credito ai consulenti per la sicurezza, passando per i cosiddetti “programmatori front/back end”. La banca si rivolge principalmente a giovani neo laureati (statistica, ingegneria e altre discipline scientifiche sono le più accreditate), anche senza esperienza. Per conoscere maggiori dettagli della selezione e per candidarsi è sufficiente collegarsi con il sito Findomestic ed accedere all’area “ricerche in corso” tramite questo indirizzo