PALERMO – Il danno erariale che devono risarcire ammonta ad oltre 220 mila euro. La sezione di appello della Corte dei Conti ha condannato l’Aiprig, Maria Caronna e Carmelo Lo Baido a sborsare 182 mila euro e ulteriori 43 mila la sola Caronna in favore della Regione siciliana.

La Corte presieduta da Giovanni Coppola accoglie definitivamente la ricostruzione contabile della Procura regionale che fece le pulci all’ente di formazione professionale con sede a Partinico. Secondo l’accusa, Caronna e Lo Baido, professoressa lei e vigile del fuoco lui, organizzavano i corsi nella loro villa e poi si facevano pagare l’affitto dalla Regione.

L’Associazione Istituto San Gabriele Aiprig dal 2002 aveva ricevuto finanziamenti per circa tre milioni di euro. Erano serviti ad organizzare corsi per hostess e steward di banco, animatore turistico, addetto alla ricezione, operatore Office, operatore del benessere, massaggiatore e tecnico per la lavorazione dei metalli preziosi. La sede si trovava in un immobile di contrada Ramo. Secondo l’accusa, i due coniugi avrebbero sub affittato la villa dove abitavano all’ente di cui erano legali rappresentanti con canoni per migliaia di euro mensili. Di “gestione scriteriata e irrazionale” parlò la procura contabile, la cui ricostruzione è stata accolta.