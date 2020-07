TERMINI IMERESE (PALERMO) – Ha lottato fino all’ultimo, ma per lei non c’è stato nulla da fare ed è deceduta in ospedale. Una donna è morta al Civico dopo due giorni di coma. Era stata investita da un’auto a Termini Imerese, nel Palermitano. Si tratta di Sara Bisesi, aveva 70 anni: nella tarda mattinata di sabato scorso era stata travolta da una Fiat Punto in via Enrico Toti.

La Procura ha aperto un fascicolo, sul cadavere è stata disposta l’autopsia. La salma, in attesa dei funerali, sarà restituita domani ai familiari. Secondo quanto è stato ricostruito fino ad adesso, l’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno.

La donna aveva da poco fatto la spesa ed era uscita dal supermercato per recarsi a casa. Alla guida dell’auto che l’ha travolta, un 40enne di Termini, che rischia adesso un’accusa per omicidio stradale.