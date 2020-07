Minorenne abusata

Lo zio della vittima avrebbe risparmiato l'altra nipote in cambio del silenzio

Per anni avrebbe vissuto in uno stato di soggezione e paura, a causa delle continue violenze sessuali dello zio che la costringeva al silenzio e la minacciava di abusare anche della sorella minore. È la storia di una giovanissima, iniziata quando lei aveva 12 anni. L’uomo, un filippino di 38 anni, è stato arrestato ieri a Como dai poliziotti di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Le violenze, secondo le accuse, sono iniziate nel 2013 e si sono protratte fino al 5 luglio; negli anni la vittima ha anche assistito a episodi di violenza fisica e verbale da parte dello zio nei confronti della moglie. Poi le indagini hanno avuto un’accelerazione: nei giorni scorsi, l’arrestato avrebbe chiesto informazioni su un viaggio aereo per le Filippine da intraprendere nei primi giorni di ottobre. Fin dai primi contatti con gli investigatori, la ragazzina è apparsa molto provata a livello psicofisico.