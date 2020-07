PETRALIA SOPRANA – Sono stati stabilizzati i 39 precari del Comune di Petralia Soprana. Lo rendono noto Giovanni Conigliaro (Fp Cgil) e Salvatore Badami (Cisl Fp), che hanno seguito l’iter che ha portato alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. “È il completamento di un lungo percorso – hanno commentato Conigliaro e Badami – finalizzato a dare certezze a questi lavoratori che da anni garantiscono servizi indispensabili per la cittadinanza. Sottolineiamo la sinergia con il management comunale, fondamentale per il raggiungimento di questo risultato ”. Il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, ha espresso “enorme soddisfazione per la firma del contratto del personale precario”. “Questi lavoratori – aggiunge Macaluso – da oggi avranno un rapporto contrattuale a tempo indeterminato con il Comune che mi onoro di rappresentare, Petralia Soprana. È la realizzazione di in sogno che diventa realtà dopo tanti anni di precariato, finalmente potranno vivere più serenamente il futuro lavorativo nell’interesse loro e della comunità tutta”.