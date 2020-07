Un mezzo aveva perso il carico, non lasciando scampo al 15enne. La donna era in condizioni gravissime

Tragedia della strada in provincia di Sondrio. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un terribile incidente. In base a quanto ricostruito, aveva perso l’autobus e così si era fatto accompagnare in macchina dalla madre per arrivare in tempo a scuola.

Matteo Dei Cas originario del comune valtellinese di Ardenno, martedì 1 ottobre era in auto sulla statale 38 per raggiungere la stazione dei treni di Morbegno quando è stato colpito da alcune assi di legno trasportate da un tir che viaggiava nella carreggiata opposta.

Nell’incidente il ragazzo è morto sul colpo, mentre la mamma è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Sondalo, dove è morta stamattina.