Un ddl e un fondo per il commercio

PALERMO – Un nuovo ddl di riforma del commercio e un fondo per fronteggiare la crisi del settore sono le due proposte che l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano presenterà ad enti locali e associazioni di categoria domani a Palermo alla VI conferenza regionale sul commercio che si aprirà alle 9,30 all’Astoria Palace Hotel.

“Il commercio – spiega Turano – è un settore in costante evoluzione. Il cambio degli stili di vita, le dinamiche urbane, l’espansione dell’online sono alcuni dei fattori che andremo ad analizzare insieme a esperti e soprattutto con il mondo del commercio. Il nostro obiettivo è riuscire a governare il cambiamento, mettendo a punto strumenti adeguati per aiutare chi lavora in questo settore ad affrontare non soltanto la sfida del cambiamento, ma anche le situazioni critiche che questo può spesso generare”.

La conferenza, organizzata dall’assessorato regionale alle Attività produttive, sarà aperta dal Presidente della Regione Nello Musumeci e dal Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, e avrà l’obiettivo di mettere a confronto istituzioni, esperti e organizzazioni di categoria su come è cambiato il mondo del commercio e sulle sue possibili e ulteriori evoluzioni con particolare attenzione al ruolo del sostegno pubblico al settore del commercio.

Folto il parterre di esperti che avranno il compito di illustrare lo scenario di riferimento: il prorettore vicario dell’Università di Palermo Fabio Mazzola, i docenti Pietro Busetta e Maurizio Carta, e ancora Giovanni Arena presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Sicilia, Francesco Ferreri e Michele Sorbera rispettivamente presidente di Coldiretti Sicilia e direttore di Confesercenti Sicilia, e ancora Salvatore Bivona, presidente Cidec Sicilia, il presidente di Federtrasporto Confindustria Alberto Brandani e Vincenzo Romeo per Adiconsum. Il Dipartimento regionale delle Attività produttive interverrà invece con il direttore generale Carmelo Frittitta e il dirigente Roberto Rizzo.

Prevista anche una tavola rotonda dedicata alla pianificazione del commercio nelle città metropolitane con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

“La conferenza – aggiunge Turano – sarà anche un momento di confronto per condividere con i comuni e le associazioni la bozza di disegno di legge regionale di riordino del settore, che giunge a distanza di vent’anni dall’ultimo intervento legislativo”. Le conclusioni saranno affidante al presidente della Regione Nello Musumeci.