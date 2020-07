VILLAFRANCA TIRRENA (MESSINA) – Un vasto incendio ha interessato stamattina la zona dell’ex camping Tarantonio nella omonima via presente sulla strada statale 113 a Villafranca Tirrena. Per cause ancora da accertare, diversi capannoni adibiti ad abitazioni estive sono andate totalmente distrutte dalle fiamme. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Villafranca.