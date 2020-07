PALERMO – L’amministrazione comunale di Palermo ha aderito anche quest’anno alla “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione” indetta nel 2016 dal Parlamento nazionale per il giorno 3 ottobre di ogni anno. E alla concomitante campagna nazionale #IOACCOLGO (www.ioaccolgo.it) promossa da una vasta rete di organizzazioni della società civile e del volontariato, finalizzata a promuovere politiche di dialogo ed inclusione. In segno di adesione all’iniziativa, alcune coperte termiche, simbolo del salvataggio dei naufraghi in mare, sono state esposte dai balconi di Palazzo delle Aquile. “Palermo – dichiara il sindaco – conferma la propria scelta di legalità costituzionale, umanità e sostegno a quanti sono impegnati per l’accoglienza, l’inclusione e le attività di salvataggio”. (ANSA).