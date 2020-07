PALERMO – È stata inviata al Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli una lettera firmata da 132 amministratori siciliani , che hanno deciso di farsi parte attiva anche nei confronti del governo nazionale , al fine di trovare soluzioni e proposte per bloccare la continua fuga verso l’estero o il Nord Italia di tantissimi giovani e contestualmente combattere l’elevato tasso di disoccupazione giovanile , vero dramma per le Regioni del Sud Italia. Dopo le note inviate nelle scorse settimane al Ministro Provenzano , al Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, gli Amministratori Siciliani tornano a far sentire la propria voce.

“La proposta che abbiamo elaborato – dichiara Vito Rizzo sindaco di Balestrate e promotore dell’iniziativa- prende il nome di Zona Franca Giovani e consiste in una serie di misure che incentivano la nascita di nuove imprese giovanili e sostengono l’occupazione giovanile , sull’esperienza delle Zone Franche , già sperimentate anche in Italia. Non possono restare a guardare inermi lo spopolamento della nostra terra, secondo i dati Svimez oltre 2 milioni di persone sono emigrate dal Sud Italia negli ultimi 15 anni, delle quali circa la metà giovani. Le nostre Regioni non possono essere in fondo alle classifiche per tasso di disoccupazione e per NEET (che non studiano e non lavorano)! Il nuovo governo ha dichiarato di voler lavorare ad un Piano Straordinario per il Sud , per valorizzare il capitale umano , curare il capitale naturale , potenziare il capitale sociale e sviluppare il capitale fisico : la Zona Franca Giovani mira alle 4 direttrici indicate dal Governo e siamo convinti possa essere un asse portante del Piano per il Sud”.