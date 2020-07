MARSALA (TRAPANI) – Era in grosse difficoltà, ad oltre due metri dalla costa, per fortuna un uomo l’ha notato e ha permesso alla Guardia costiera di intervenire in tempo. Così è stato salvato “Ciro”, un Labrador che ieri ha rischiato di annegare nel mare di Marsala, nel Trapanese.

“L’animale, probabilmente scivolato dalle dune di posidonia del lungomare Mediterraneo – spiegano dalla Guardia costiera – nella zona del “Fortino”, era caduto in mare e non riusciva più raggiungere la riva. Immediatamente, per intervenire in qualsiasi scenario, è stato disposto l’intervento congiunto via mare e via terra del nostro personale. Il cane era in evidente stato di difficoltà, stremato ed infreddolito. E’ stato tempestivamente tratto in salvo e affidato alle cure del personale del canile”.

Una volta al sicuro, i volontari hanno diffuso nel giro di poche un messaggio sui social con la foto di Ciro: era necessario, a quel punto, trovare i padroni, che hanno riabbracciato felicissimi il proprio cane”. Sottoposto ai controlli sanitari, è stata accertata la presenza di una infiammazione muscolare, ma Ciro, nonostante la brutta avventura, sta bene ed è adesso a casa con la sua famiglia.