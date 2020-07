Il Papa sceglie Pignatone

Il siciliano Giuseppe Pignatone, ex procuratore della Repubblica a Roma, è stato nominato da papa Francesco presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Pignatone succede a Giuseppe Dalla Torre. Lo scrive il Corriere della Sera.

Settant’anni, nato a Caltanissetta, figlio di un deputato democristiano, Pignatone ha trascorso quarantacinque anni in magistratura, oltre trenta in Sicilia, sempre da pubblico ministero. Ha coordinato inchieste importanti come quella che portò all’arresto di Bernardo Provenzano. Poi andò a guidare la Procura di Reggio Calabria, dove ha affrontato la ‘Ndrangheta e nel 2012 è diventato procuratore di Roma.