I carabinieri della stazione di Erice e della Sezione operativa della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto per spaccio di droga Gaspare Grignano, 55 anni residente a Favignana.

Le isole Egadi erano la sua zona di riferimento per lo spaccio della droga che comprava a Trapani. I militari lo hanno fermato mentre stava per imbarcarsi sull’aliscafo per Marettimo. Addosso aveva 21,8 grammi di cocaina suddivisa in 24 dosi pronte per essere immesse nel mercato, dove avrebbero fruttato oltre 1.5000 euro.