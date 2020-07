Le accuse sono pesanti. Si spacciava per un’esperta ‘santona’ e, grazie a questa qualifica, avrebbe messo a segno a Tortolì, in Ogliastra, almeno una decina di colpi ai danni di anziani derubati di monili d’oro dopo il rito per il malocchio. La donna, una 44enne di origini siciliane, è stata arrestata a Cagliari dai Carabinieri della Compagnia di Nuoro, dopo quasi un anno di ricerche, e dovrà espiare 13 anni e tre mesi di reclusione per precedenti condanne.