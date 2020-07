Lidl assume in Sicilia

Lidl torna ad assumere. La multinazionale tedesca, specializzata nel commercio di prodotti alimentari, è stata fondata circa novant’anni fa e possiede oggi ben 16mila punti vendita, di cui 40 nel nostro paese. In Italia, Lidl ha infatti assunto negli ultimi anni ben duemila dipendenti, un numero destinato a crescere, dal momento che l’azienda sta attuando un importante piano di espansione su tutto il territorio nazionale. Così è partita la ricerca di nuovo personale e ci sono posti disponibili anche in Sicilia, per ricoprire una svariata quantità di mansioni: non solo addetti alle vendita, ma anche figure tecniche e legate alla gestione delle risorse umane. Per ricevere maggiori informazioni e per proporsi è sufficiente accedere al sito dell’azienda, e giungere all’area “Lavorare in Italia” che trovate a questo indirizzo: CLICCA QUI