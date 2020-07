Il più grave in via Messina Marine.

PALERMO – Raffica di incidenti oggi a Palermo, con tre persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Il primo scontro in via Pitrè, dove sono rimasti coinvolti due scooter. Uno dei conducenti, un diciannovenne palermitano, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso con codice giallo. L’impatto si è infatti rivelato molto violento. Si è temuto il peggio anche per un ciclista che stava percorrendo via Messina Marine, all’altezza dello Stand Florio: è stato travolto da un furgone.

I sanitari del 118 arrivati sul posto l’hanno trovato in condizioni critiche, ma secondo quanto accertato dai medici del Policlinico, l’uomo non rischia la vita. Un altro ferito in via Cappuccini, in questo caso si tratta di un automobilista che ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro.

L’uomo, un 73enne, è stato medicato sul posto dai sanitari. Ma n on finisce qui, perché stamattina un altro incidente si è verificato lungo la bretella laterale di viale Regione Siciliana in direzione Trapani: si sono scontrate due auto che hanno terminato la loro corsa contro le barriere del tram, rimaste gravemente danneggiate. Stavolta non si sono registrati feriti. A ricostruire le dinamiche degli incidenti, l’Infortunistica della polizia municipale.