GELA (CALTANISSETTA) – Due fratelli di Gela, Antonio e Ruben Raitano, sono stati feriti da colpi di arma da fuoco mentre viaggiavano in sella a un ciclomotore nel centro storico della citta’. Il piu’ grave sarebbe Antonio, che e’ stato sottoposto a intervento chirurgico perche’ colpito all’addome. Ruben invece sarebbe stato ferito di striscio alla testa. Nessuno dei due versa in gravi condizioni. Sull’episodio indagano i carabinieri. Entrambi i fratelli Raitano, poco piu’ che ventenni, sono noti alle forze dell’ordine perche’ coinvolti in precedenti indagini. Ruben, in particolare, ha un ricorso pendente in Cassazione avverso la condanna a tre anni e tre mesi inflittagli dalla corte d’appello di Caltanissetta per lesioni.

(ANSA)