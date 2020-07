Whatsapp, arriva la

Sarebbe già apparsa in una versione di prova. Ecco in cosa consiste.

Anche se in netto ritardo rispetto al ‘cugino’ Facebook Messenger e ai concorrenti Telegram e Snapchat, anche WhatsApp si doterà dell’autodistruzione dei messaggi. La novità è anticipata dal sito WABetaInfo, secondo cui la funzione per gli ‘007’ delle chat era già presente in una versione di prova della nota applicazione e quindi potrebbe essere presto implementata per tutti.

Se da un lato anche gli utenti di WhatsApp potranno inviare messaggi a tempo, dall’altro l’autodistruzione sarebbe applicabile solo ai messaggi inviati nei gruppi. Inoltre, la funzione non sarebbe già a disposizione di base ma dovrebbe essere attivata dall’amministratore di ogni gruppo. Sui tempi dell’aggiornamento non ci sono ancora certezze, e la funzione potrebbe essere soggetta a nuove variazioni.

Il timer dei messaggi permetterà di scegliere tra un minimo di 5 secondi a un massimo di un’ora, secondo quanto rilevato dal sito specializzato. In ogni caso, va sottolineato che l’autodistruzione può essere uno strumento efficace per alleggerire le chat (soprattutto quelle di gruppo, spesso intasate da messaggi superflui) ma non ai fini della tutela della privacy: è sempre possibile ‘fotografare’ lo schermo e conservare uno screenshot che ritrae le conversazioni prima della scadenza dei messaggi.