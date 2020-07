‘Allarme’ mortadella

Un nuovo allarme alimentare per i consumatori italiani è stato lanciato proprio nelle scorse ore. Conad ha infatti disposto il ritiro dai supermercati di un lotto contenente “Mortadella Bologna IGP – Freschi & convenienti”, confezionata in vaschette da 100 gr. Il lotto in questione è stato segnalato dalla stessa azienda, in un comunicato poi diffuso anche dal Ministero della Salute. Si tratta del numero 26937039, codice EAN 8003170017634, in scadenza l’1/11/2019. Il prodotto in questione, ritirato dai banconi in via precauzionale, potrebbe contenere microrganismi patogeni dannosi per la salute umana.

Conad e il Ministero, al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, raccomandano ai clienti di prestare attenzione durante gli acquisti e, nel caso avessero già comprato confezioni di mortadella appartenenti al lotto segnalato, di riconsegnarle in qualsiasi punto vendita dell’azienda. Qui si provvederà alla sostituzione del prodotto o al rimborso.