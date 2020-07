PALERMO – Nuove assunzioni all’Azienda Villa Sofia Cervello. La Direzione strategica ha dato il via libera all’immissione in servizio a tempo indeterminato di 13 Dirigenti Medici di anestesia e rianimazione. Si tratta di vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami bandito per il bacino Sicilia occidentale dall’Asp di Trapani, che sono stati assegnati a Villa Sofia Cervello.

I neo assunti, che sono stati già chiamati per firmare i contratti individuali di lavoro, andranno quindi a coprire i 13 posti disponibili e vacanti previsti dalla dotazione organica. “ Si tratta di figure indispensabili – sottolinea il Direttore Generale Walter Messina – per assicurare le prestazioni delle Unità operative dove saranno assegnati. La Direzione strategica esprime un ringraziamento per l’Unità operativa Risorse Umane per la tempestività e i tempi brevi con i quali ha definito l’iter per l’immissione in servizio, malgrado l’esiguità del personale a disposizione”.