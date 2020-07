Briciola, il cane trovato

Avevano truffato e derubato anziani e accumulato una refurtiva di circa 70 mila euro, ma non solo: nel bagagliaio della loro auto è stato trovato anche un cane, Briciola. I ‘pendolari delle truffe’, così soprannominati perché accusati di crimini ai danni di persone anziane nella zona di Bergamo e Monza, sono tre uomini di 50, 40 e 34 anni della zona di Ivrea. I tre si sarebbero serviti di tesserini di riconoscimento con cui si spacciarsi per carabinieri. La polizia stradale di Novara li ha arrestati sull’autostrada A4 Torino-Milano, e ha scoperto l’animale a bordo.

Gli agenti hanno notato una Ford Fiesta con la targa posteriore che non corrispondeva a quella anteriore, e hanno scoperto che entrambe erano false. La banda è stata bloccata al casello di Rondissone, in coda per pagare il pedaggio. La refurtiva, sia in gioielli che in denaro, era nascosta sotto un tappetino dell’auto insieme ad altre targhe false. Quello che gli agenti non avevano previsto era la presenza della cagnolina, fortunatamente dotata di microchip. I poliziotti sono riusciti a restituirla ai suoi proprietari, che non si erano ancora accorti della sua scomparsa.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. I ‘pendolari delle truffe’, dopo l’udienza di convalida, si trovano nel carcere di Ivrea e sono accusati di numerosi reati tra cui falsificazione di targhe, ricettazione, e truffa e furto in danno di persone anziane.