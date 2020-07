PALERMO – Mondello ospiterà domani alle 11,30 i campionati regionali di Coastal Rowing, la nuova disciplina sportiva che vede insieme canotaggio e corsa. Ad organizzare la manifestazione il Club Canottieri Roggero di Lauria in collaborazione con la Canottieri Mondello e il Telimar. In Italia il Coastal Rowing, il canottaggio da mare, si sta affermando con sempre maggiore forza. Si è passati da regate per lo più amatoriali al coinvolgimento di società che hanno iniziato a investire nella disciplina remiera. Il Coastal Rowing utilizza barche più vicine alla vela, o alla star class. Gli atleti dovranno percorrere un breve percorso sulla sabbia di corsa per poi salire, nel più breve tempo possibile, sull’imbarcazione. Si dovrà, quindi, fare uno slalom tra le boe di delimitazione del campo gara per poi tornare sulla spiaggia e tagliare il traguardo in corsa.

(ANSA).