PALERMO – E’ finito nel mirino della polizia municipale lo storico locale dello “sfincionaro” nel centro di Palermo. All’attività di piazza Sant’Isidoro alla Guilla, che rifornisce gran parte dei venditori ambulanti della città, sono stati apposti i sigilli: il titolare, durante un controllo degli agenti del Nucleo di controllo della polizia municipale eseguito lo scorso 27 settembre, è risultato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e l’esercizio commerciale è stato chiuso.

I vigili urbani hanno elevato al commerciante una sanzione complessiva da oltre seimila euro: nel dettaglio, tremila mila per mancanza della Scia comunale, e 3.098 euro per la mancanza della Dia sanitaria, la dichiarazione di inizio attività da inoltrare invece all’Asp. Nessuna contestazione è stata invece mossa sulle condizioni igienico-sanitarie. Il titolare potrà riaprire dopo essersi messo in regola.