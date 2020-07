In azione la squadra mobile VIDEO

PALERMO – Incastrato dalle dichiarazioni dei migranti che aveva trasportato a bordo di un barcone dalle coste del nordafrica alla Sicilia e dai video dei telefonini che lo ritraevano al timone dell’imbarcazione: cosi’ la polizia di Ragusa ha fermato un tunisino di 28 anni, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini hanno preso il via il 2 ottobre quando a seguito dello sbarco di 56 migranti a Lampedusa questi sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo. Le dichiarazioni dei migranti, quasi tutti di origini tunisine, hanno avuto riscontro nei video e nelle foto scattate con i telefonini nel corso della traversata: in una clip si vede il 28enne mentre effettua rifornimento di carburante con dei bidoni in plastica.

(DIRE)

