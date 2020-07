PALERMO – Più di duecento fra studenti e ricercatori prendono parte al laboratorio di formazione sull’imprenditoria realizzato dal Consorzio Arca nell’ambito del programma EIT Health dell’Unione Europa che coinvolge l’Enterprise Europe Network della Commissione Europea.

Sei ore di lavoro serrato in ogni città, a Catania e Palermo prima e a Messina oggi, condotto da Massimo Ciaglia, imprenditore del settore ICT e delle blockchain e formatore in materia di startup, che ha illustrato ai partecipanti i temi principali per affrontare l’avvio di una impresa soprattutto in settori tecnologici, per trasformare o provare a trasformare la propria idea imprenditoriale in un’attività economica di successo.

Con esempi concreti di startup di successo come quello di Airbnb, Ciaglia ha illustrato ai tanti partecipanti i diversi modelli ed approcci di business e di marketing applicati al mondo delle startup, entrando nel merito e spiegando termini e processi complessi come quello di “the canvas” o della individuazione delle “buyer personas”.

“Dietro ogni startup di successo – ha detto Ciaglia – vi è sempre l’applicazione di regole e processi ben definiti, certamente attualizzati ed adattati al proprio contesto e al settore nel quale si vuole intervenire, ma che comunque rispondono sempre a modelli generali.

Le università sono da questo punto di vista, e l’esperienza di ARCA a Palermo ne è una prova, una grande fucina di idee che possono trasformarsi in impresa innovativa. Perché ciò avvenga è necessario però che gli aspiranti imprenditori abbiano un’adeguata formazione ed un adeguato accompagnamento.”