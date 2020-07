PALERMO – Aneddoti, confessioni, progetti per il futuro. Il presidente del parlamento siciliano Gianfranco Miccichè a tutto campo in un’intervista esclusiva sul nuovo numero di I love Sicilia, il mensile di stili, tendenze e consumi, in edicola con il nuovo numero da martedì 8 ottobre e già disponibile in versione digitale. Il numero uno di Sala d’Ercole a tredici anni dal primo mandato è di nuovo sullo scranno più alto del parlamento siciliano: “Segno che non è ancora nata una nuova classe dirigente”, dice Miccichè, che parla anche di Berlusconi, Salvini, del futuro di Forza Italia e di Sicilia. Una chiacchierata che passa anche da numerosi aneddoti, speranze e una nuova idea di progetto politico. Clicca qui per la versione digitale del Nuovo numero di I love Sicilia.