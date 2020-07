MILAZZO (MESSINA) – Orrore in ospedale, il corpo di un 56enne, malato di sla, è stato ritrovato dai famigliari ricoperto di pidocchi, poche ore dopo il decesso. Era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Milazzo, per quella malattia, la Sla, che lo aveva ridotto in gravissime condizioni. Poi è subentrata la morte, non proprio inaspettata.

“I parenti del 56enne – spiega a LiveSicilia l’avvocato Enzo Iofrida, che sta seguendo il caso – sono arrivati nella struttura sanitaria alcune ore dopo il decesso e quello che hanno visto è agghiacciante”. Nel momento di massimo dolore, quando il figlio abbraccia il padre, appena deceduto, scopre che il corpo è assaltato dai pidocchi. Non solo i capelli e le mani, anche i vestiti. A quel punto il figlio registra un video, che abbiamo visionato: non è pubblicabile per la crudezza di ciò che è stato filmato.

“Nel 2019 – continua l’avvocato Iofrida – è impensabile che nella Terapia intensiva di un ospedale possano esserci i pidocchi”. Dopo aver registrato il video, il figlio del 56enne ha chiamato la polizia e sporto denuncia. “Ci auguriamo – conclude Iofrida – che sarà fatta giustizia”.