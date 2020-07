L'impatto avvenne nel 2017 in corso Domenico Scinà

PALERMO – Andrea Salerno morì dopo nove giorni di agonia in ospedale. Aveva 41 anni quando, nel 2017, fu travolto mentre era in sella al suo scooter in corso Domenico Scinà.

Sotto processo per omicidio stradale c’è Pietro Ragusa, 59 anni. C’era lui alla guida della Moto Ape che, sulla base degli accertamenti della polizia municipale, tagliò la strada a Salerno. Il mezzo non era assicurato e privo di revisione.

Il figlio della vittima chiede giustizia per il padre e si è costituto parte civile al processo con l’assistenza dell’avvocato Rosario Milazzo.

Davanti al giudice per l’udienza preliminare Antonella Consiglio il legale ha chiesto anche la citazione del responsabile civile Unipol Sai, società designata per la gestione dei sinistri del “Fondo di garanzia Vittime della Strada”. Il giudice si è riservato.