LIPARI (MESSINA) – Sono 2.800 i controlli effettuati dalla Guardia costiera in materia di pesca, ambiente, diporto, demanio e traffico commerciale nel corso della stagione estiva nelle isole Eolie. Quindici le persone denunciate alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, 260 circa gli illeciti amministrativi in seguito alla violazione di diverse disposizioni di legge, per un ammontare di circa 130 mila euro. Undici le operazioni di soccorso che hanno visto il recupero e l’assistenza a 382 persone tra bagnanti, diportisti e passeggeri di motonavi e la messa in sicurezza di cinque unità da diporto.